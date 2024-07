Iris Abravanel explica internação de Silvio Santos e celebra melhora

Após ficar cinco dias internado por conta da H1N1, Silvio Santos voltou para casa no último sábado (20/7). Íris Abravanel, esposa do Dono do Baú, explicou a internação e atualizou o estado de saúde do apresentador.

“Ele só teve uma febre e foi levado [ao hospital]. A gente não sabia o que era e, depois dos exames, soube que era Influenza. Não era para ele passar dia nenhum [internado]”, declarou, durante coletiva de imprensa de A Caverna Encantada, seu folhetim infantil.

Após agradecer pelo carinho recebido pelos fãs, Íris falou que Silvio Santos está cheio de vida e ainda falou sobre o futuro. “A minha expectativa é que nós vamos ter uma longa vida juntos ainda. Vamos poder viver e comemorar muita coisa. Eu não penso nisso [na vida sem Silvio Santos]. Eu espero que as pessoas não pensem, porque ele está cheio de vida ainda”, finalizou.

Silvio Santos tem alta do hospital após ser internado com H1N1

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, recebeu alta hospitalar neste sábado (20/7), de acordo com a assessoria do SBT. O apresentador foi internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, na última quarta-feira (17/7), após ser diagnosticado com H1N1.

“Silvio Santos obteve alta neste sábado e se encontra em sua residência. Agradecemos o carinho de todos”, informou a assessoria da emissora.

Após a repercussão da doença do empresário, o quadro de saúde dele virou “segredo de Estado” no SBT. De acordo com o Notícias da TV, os burburinhos em torno de Silvio Santos se restringiram apenas aos corredores da emissora.

Isso porque a direção proibiu que os programas comentassem qualquer coisa relacionada ao assunto, principalmente o Fofocalizando e o Tá na Hora.

Apesar de toda a situação, pessoas próximas a Silvio Santos disseram ao Metrópoles que a família tem tranquilizado os amigos sobre o estado de saúde dele e relataram que o apresentador passa bem.