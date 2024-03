“Meu pai plantou há 48 anos”, diz empresário sobre bambuzal que foi levado por desbarrancamento

Na noite desta quinta-feira (14), o empresário Osvaldo Gomes, dono do Quintal do Osvaldo, tradicional restaurante do bairro Seis de Agosto, se assustou ao ver uma pequena touceira de bambu, nos fundos do local, sendo engolida por um deslizamento de terra, caindo em direção ao rio.

VEJA MAIS: Vídeo mostra erosão engolindo bambuzal no Quintal do Osvaldo; ASSISTA

Em entrevista ao ContilNet nesta sexta-feira (15), o empresário explicou que o bambuzal existe no local há quase 50 anos e que foi plantado pelo pai dele.

“Fico muito triste quando vejo uma árvore dessa nesse estado, plantada pelo meu pai há 48 anos. Foi uma coisa que eu vi nascendo, crescendo. E agora está levado pelo rio”, disse.

O empresário disse que planeja reflorestar a área, plantando pés de açaí para tentar reconstruir a mata ciliar da região.

A Defesa Civil informou que oito bairros ao todo correm riscos de passarem por desmoronamentos, sendo eles: Cidade Nova, Seis de Agosto, Quinze, Cadeia Velha, Base, Ayrton Senna, Aeroporto e Triângulo.