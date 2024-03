Vídeo mostra erosão engolindo bambuzal no Quintal do Osvaldo; ASSISTA

Um vídeo tem circulado nas redes sociais, mostrando uma pequena touceira de bambu, nos fundos do restaurante Quintal do Osvaldo, no bairro Seis de Agosto, sendo engolida por um deslizamento de terra, caindo em direção ao rio. O fato ocorreu na noite de quinta-feira (14).

De acordo com o proprietário, Osvaldo Gomes, os bambus estavam do lado esquerdo do empreendimento, que ainda não havia sido reaberto após a baixa da enchente. Segundo Osvaldo, o restaurante não foi afetado pela erosão.

“Foi só uma touceira de bambu, não vai afetar nada, tenho fé em Deus, o que tinha que cair já caiu, estamos tirando ainda todo o barro do restaurante e em cerca de 20 dias devemos reabrir”, explicou ele.

VEJA O VÍDEO: