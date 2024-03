Ministro Lewandowski viaja à Mossoró para acompanhar buscas por acreanos foragidos

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, deve viajar nesta quarta-feira (13) até a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para acompanhar de perto as buscas pelos acreanos que fugiram do Presídio Federal no município no dia 14 de fevereiro.

Essa será a segunda ida à cidade após a fuga de Deibson Nascimento e Rogério Mendonça. Ele deve se reunir com os integrantes das forças policiais que estão liderando as buscas pela dupla.

A expectativa é que durante sua visita o ministro anuncie a ampliação dos esforços pela busca aos acreanos. Nesta terça-feira (21) os policiais fizeram procura em mais de 120 casas na zona rural da cidade de Baraúna (RN).

Cerca de 600 agentes estão atuando nas buscas por Deibson e Rogério, em uma ação conjunta entre a Força Nacional, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, que foram transferidos do Presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro, no Acre, em setembro de 2023, após participarem da rebelião que deixou cinco mortos, escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró no dia 14 de fevereiro deste ano.

Recompensa

A Polícia Federal passou a oferecer recompensa para quem localizar os fugitivos. Ao todo, o valor por informações que levem à captura da dupla é de R$ 30 mil.

As buscas continuam sendo realizadas na zona rural de Baraúna (RN), onde os fugitivos foram vistos na última semana, e também na divisa com o Ceará.