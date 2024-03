Morre Laércio Júnior, ex-assessor de Tião Viana no Senado e no Governo, aos 59 anos

Um ataque cardíaco fulminante matou, na noite de segunda-feira (11), por volta das 20 horas, em sua casa, o administrador de emprsas Laércio Júior, aos 59 anos de idade.

Acreano, nascido em Rio Branco, Laercio trabalhou durante anos no extinto Banco do Estado do Acre (Banacre) e, com o fechamento da instituição, passou a dedicar-se à outras atividades e chegou a ser assessor do gabinete do então senador Tião Viana e também o assessorou por oito anos quando o político se tornou governador do Acre, de 2011 a 2018.

A famíia informou que Laércio Júnior estava em casa vendo TV quando, de repente, veio o ataque no coração, O Samu foi chamado, mas os socorristas nada puderam fazer. Laercio Júior era hipertenso. Deixa duas filhas, um irmão e os pais.

O velório está acontecendo no Cemitério morada da Paz, onde, ao final da tarde, vai cororer também o sepultamento.