Morre Magno de Paula, ex-empresário da área de avião comercial no Acre

Morreu em Rio Branco, nesta segunda-feira (12), de causas não reveladas, o ex-empresário Magno de Paula, membro de tradicional família de comerciantes do Bairro do Bosque e que durante anos atuou na área da aviação comercial no Acre.

Magno há anos vivia recluso, vítima de depressão e outros males.

Magno era um dos irmãos mais vehos do colunista social Vagno de Paula, de atuação em vários meios de comunicação do Acre. O colunista se despediu do irmão esta manhã: “Descanse e, paz, meu irmão Magno”, disse o colunista.

A família não informou ainda o local do velório nem o local de sepultamento.