Namorada de Yasmin Santos procura polícia e diz sofrer perseguição

“Desde outubro, eu venho sofrendo uma perseguição muito esquisita na internet. Vim buscar entender meus direitos de uma semana pra cá e entendi que o que estou sofrendo não é apenas um hate normal, mas sim uma perseguição. Isso é muito sério”, começou.

“Esse Story não é nem para os que me seguem, é para as pessoas envolvidas. Saibam que estou indo atrás e que isso que vocês estão fazendo é muito mais sério do que imaginam. O que para vocês é uma maneira de se entreter, para a Justiça é crime”, disparou a namorada de Yasmin Santos.

“Não vou mais tolerar que isso aconteça, porque é algo que já tem meses acontecendo. Está se estendendo para minha família e meus amigos, e não está maneiro, não está legal. Isso não vai ficar assim, pois não é qualquer crítica que eu recebo. Eu trabalho com internet há 9 anos e estou acostumada a receber críticas e alguns hates, mas já está absurdo e não é mais tolerável”, declarou.