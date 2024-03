Onde comprar o Minecraft original? Veja preços e onde baixar!

Lançado pela Mojang lá em 2009, Minecraft conquistou seu lugar no topo entre as propriedades mais bem sucedidas da indústria. Se você é gamer, potencialmente já deve ter jogado a aventura pelo menos uma vez na vida.

Ainda restam dúvidas sobre a sua relevância para o mercado? Então saiba que Minecraft é o segundo jogo mais vendido da história dos videogames, com cerca de 300 milhões de unidades comercializadas pelo mundo. O título só fica atrás dos 520 milhões do icônico Tetris.

Gostaria de ver o top 10 só para matar a curiosidade? Então confira a seguir a lista com os jogos mais vendidos da história:

Tetris — Mais de 520 milhões de unidades vendidas Minecraft — Mais de 300 milhões de unidades vendidas GTA V — Mais de 195 milhões de unidades vendidas Wii Sports — Mais de 82,9 milhões de unidades vendidas PUBG — Mais de 75 milhões de unidades vendidas Mario Kart 8 + Deluxe — Mais de 69 milhões de unidades vendidas Red Dead Redemption 2 — Mais de 61 milhões de unidades vendidas The Elder Scrolls V: Skyrim — Mais de 60 milhões de unidades vendidas The Witcher 3: Wild Hunt — Mais de 50 milhões de unidades vendidas Overwatch — Mais de 50 milhões de unidades vendidas

Minecraft também é um dos principais responsáveis pela popularização de vários canais de games ao redor do mundo. Muitos criadores de conteúdo ficaram (e ainda ficam) em evidência por conta de seus vídeos sobre o jogo — o que prova ainda mais o seu valor para o mercado.

Onde comprar e como jogar o Minecraft original?

Com tamanha importância, é claro que Minecraft seria um dos maiores alvos da pirataria, o que acaba deixando muita gente em dúvida sobre onde e como jogar de forma oficial.

Saiba que o game está disponível atualmente para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC e smartphones com sistemas Android e iOS.

Com isso em mente, o Voxel criou este pequeno guia para te direcionar às páginas oficiais de Minecraft das respectivas plataformas nas quais ele está disponível, como PS Store, Microsoft Store e outros. Confira nos links a seguir:

PlayStation Store — R$ 83,50

— R$ 83,50 Microsoft Store (também incluso no Xbox Game Pass) — R$ 74,95

(também incluso no Xbox Game Pass) — R$ 74,95 PC (Minecraft: Java & Bedrock Edition) — R$ 148,25 (ou em promoção na Nuuvem por R$ 99,00 )

(Minecraft: Java & Bedrock Edition) — R$ 148,25 (ou em promoção na Nuuvem por ) Nintendo Switch — R$ 74,95

— R$ 74,95 Android — US$ 6,99 (algo em torno de R$ 34,80 na conversão direta sem impostos)

— US$ 6,99 (algo em torno de R$ 34,80 na conversão direta sem impostos) iOS — R$ 39,90

Como jogar Minecraft de graça pelo navegador?

Se você quiser jogar o game de graça, saiba que também é possível. Em 2019, para celebrar os 10 anos de mercado, a Mojang lançou Minecraft Classic Edition, uma versão simplificada e completamente gratuita que roda direto no seu navegador.

Porém, essa opção, claro, não possui todos os recursos disponíveis que popularizaram a versão completa — como sistema de dia/noite e fome, alguns monstros e outros.

No entanto, Minecraft Classic possui 32 tipos diferentes de blocos para construir, além de um modo criativo para aproveitar com até oito amigos no multiplayer — opção que deixam as coisas ainda mais interessantes.

Bom, para passar o tempo de forma descompromissada, a versão “pocket” é uma ótima pedida. Se quiser saber como jogar, confira outro passo a passo completo do Voxel no link abaixo!

Qual a melhor lembrança que você tem com Minecraft? Conta para a gente nas redes sociais do Voxel!