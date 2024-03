Padrasto é suspeito de estuprar enteada enquanto a mãe dela dormia

“Ela tem uma irmã mais velha e entendia que as atitudes do padrasto não estavam certas, mas ficou com medo de falar para a mãe. Ela soltou para a irmã um pouco do que tinha acontecido há poucos dias, daí, a irmã começou a gravar a narrativa”, explicou a delegada ao portal g1.

Ao ser interrogado pela polícia, o padrasto negou a autoria dos crimes. A mãe relatou à PCGO que não sabia dos estupros. O acusado foi preso e recolhido à Polícia Penal. De acordo com a polícia, nos próximos dias, a investigação será concluída e remetida à Justiça.