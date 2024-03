Pai e filha são feitos reféns por assaltantes em Cruzeiro do Sul

Desde o início da tarde desta terça-feira (5), o gerente de um grande supermercado de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, está sendo feito refém por assaltante, em companhia de uma filha menor de idade

Informações da Polícia Militar em Cruzeiro do Sul, que acompanha a ocorrência, o assaltante invadiu a casa do gerente, no bairro do Formoso.

As primeiras informações dão conta de que as negociações entre policiais e o assaltante não avançaram o suficiente para garantir a libertação de pai e filha. Policiais Civis e homens do Corpo de Bombeiros e ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também fazem parte do cerco à residência.

Matéria em atualização. Novas informações a qualquer instante.