Pela primeira vez, Acre terá uma candidata no concurso nacional ‘Rainha do Peão Brasil’ em Barretos

Ela já ostenta o título mais cobiçado do mundo country no Acre. Atualmente, Lohana Blenda Furtado, de 24 anos, atua como nail designer e também é estudante de Enfermagem em Rio Branco.

Com 1,68 de altura e 63 kg, a acreana está confiante e nos preparativos a todo vapor para a competição nacional. A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, entrevistou Lohana na manhã desta quarta-feira (6), onde falou sobre os preparativos. “Recebi o convite para representar o Acre no ano passado, consegui entrar na reta final das inscrições. Já comecei os preparativos, ensaios e toda a correria,” contou ao ContilNet.

Sob a mentoria de Egane Peres, a acreana fala sobre a realização de participar de uma etapa nacional, que é a concretização de um sonho. “Na realidade, eu sonhei com o título Acre; esse sonho de participar do nacional, na minha visão, era um sonho bem distante, e realizá-lo hoje não tem explicação. Demorou muito para minha ficha cair, e estou vivendo cada parte desse sonho. Era um sonho que, aos meus olhos, estava bem distante, e hoje ser a primeira rainha do Acre a ir representar em Barretos num concurso nacional, não tem palavra que descreva o sentimento. Muitas coisas conspiraram contra a minha ida, mas na reta final consegui minha classificação para o concurso, mesmo sem apoio de governo e prefeitura. Vou dar o meu melhor, e que seja feita a vontade de Deus!”, disse em entrevista ao ContilNet.

Mãe do príncipe Benício, de 4 anos, a rainha revelou que, nas horas vagas, foca nos treinos, mas também aproveita a família. “Costumo aumentar meus horários de treino, curtir com meu filho, sair com as amigas”. Lohana ainda comentou que sua musa inspiradora é a Daí Bertollo e já antecipou que este ano seu foco será somente neste concurso.

Questionada sobre suas intimidades, perguntei à Rainha do Rodeio da ExpoAcre 2023 como está o ‘coração’. Se já foi laçado? Ou está livre? Lohana respondeu que está solteira, porém com outros focos.

“Coração está livre, tranquilo, e sem pressa! Estou com outros focos e objetivos no momento, e me curtindo mais! Curtindo cada momento dessa nova vida de solteira”.

