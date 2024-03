Podcast Fala Operacional: Eden Azevedo é convidado desta semana

O podcast Fala Operacional recebeu nesta quinta-feira em seu #11 episódio o policial penal Eden Azevedo, atual presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Acre. Nascido em Cruzeiro do Sul, Eden veio para Rio Branco aos 2 anos de idade.

Morador da periferia e com uma vida humilde, Eden narra sua história até chegar a carreira de policial penal, bem como sua decisão de lutar pela sua classe, sendo eleito presidente da Associação dos Policiais Penais e posteriormente presidente do Sindicato da Polícia Penal.

Eden destacou o trabalho árduo que os policiais penais vêm desenvolvendo dentro das penitenciárias do nosso Estado, e que está trabalhando para trazer melhorias para sua categoria, principalmente, com a elaboração e aprovação do PCCR-Plano de cargos, carreiras e remuneração, pois sua categoria ainda não possui.

Ele explicou sobre a importância da sua profissão principalmente no levantamento de informações de inteligência dentro das penitenciárias, destacando a necessidade da integração das polícias em nosso Estado a fim de juntas otimizarem o combate ao crime.

Vem assistir esse bate papo e acompanhar os apresentadores, também policiais penais, Kiuly Daniel e Duda Vasconcelos falando a realidade da polícia penal do Acre e trazendo informações dessa profissão que merece todo o respeito da nossa sociedade.

Episódio 11 – Podcast Fala Operacional – PP Eden Azevedo

