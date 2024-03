Polícia apreende carros de influenciadores que teriam sido comprados com dinheiro de jogos de azar

A Polícia Civil do Acre cumpriu 17 mandados de busca e apreensão, resultados da Operação Jackpont, que pretende coibir a prática de jogos de azar e rifas ilegais.

Durante a operação, foram apreendidos 13 celulares, dentre eles quatro ainda estavam lacrados, além de dois veículos que supostamente teriam sido adquiridos com recursos provenientes dessa prática criminosa. Segundo a lei, jogos de azar são aqueles em que o ganho ou a perda dependem da sorte.

“Apesar de permitidas, as apostas ainda não podem ser exploradas no Brasil devido à ausência de regulamentação específica. A Polícia Civil continua atuando para coibir práticas ilegais e garantir a segurança da população”, destacou o diretor do Departamento de Polícia da Capital e do Interior, e delegado, dr. Pedro Paulo Buzolin.

A operação policial denominada “jackpot” significa um prémio acumulado em máquinas de cassinos ou em sorteios de loterias (como o Euromilhões, a Mega-Sena ou o Totoloto), onde o valor do prémio aumenta sucessivamente com cada jogo efetuado e não contemplado com o prémio máximo.

“É importante ressaltar que, com a criação da Lei 13.756 em 2018, uma nova modalidade de loteria foi instituída, o que impactou na classificação das apostas esportivas como loteria, sendo consideradas um serviço público no Brasil. No entanto, a regulamentação necessária para sua exploração ainda não foi implementada, conforme previsto pela lei”, completou.