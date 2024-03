Porto Velho fecha parceria milionária e vai ter Gazin no nome

O Porto Velho Esporte Clube anunciou em sua rede social uma gigantesca parceria com a Gazin, empresa do ramo de móveis e eletrodomésticos com matriz no Paraná, e várias lojas e centros de distribuição na capital rondoniense.

O anúncio relata a maior parceria entre a iniciativa privada e um clube profissional no futebol de Rondônia, e que em breve, serão divulgadas mais informações sobre a parceria oficial com data, horário e local a serem definidos.

NAMING RIGHTS

A parceria tem características de “SAF”. O nome do clube deve mudar, criando uma Naming Rights, alterando também o escudo, passando a se chamar GAZIN PORTO VELHO ESPORTE CLUBE.

PARCERIA MILIONÁRIA

A parceria envolve um valor milionário de cerca de R$ 5 milhões, que serão investidos no período de 5 anos, sendo aplicados 1 milhão por ano.

O clube já vem usando a marca da empresa no uniforme e, de acordo com as informações, o objetivo é levar a nova denominação Gazin Porto Velho a conquista de acessos nas competições nacionais, começando ainda este ano, buscando alcançar o acesso a Série C do brasileiro.

FONTE: LS Sports