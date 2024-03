Rei Charles III está sendo “comido vivo” pelo câncer, diz revista

Ao que tudo indica, a situação do rei Charles III não é animadora. Diagnosticado em fevereiro com um câncer não especificado pelo Palácio de Buckingham, o monarca estaria sendo “comido vivo” pelo câncer, de acordo com a revista americana In Touch.

Segundo a fonte que entregou a informação, o rei tem tumores no pâncreas e seu estado declina rapidamente. “Seu câncer está ele comendo vivo. Ele está muito frágil. A situação é desesperadora”, disse o informante. A fonte ainda garantiu que o estado de saúde de Charles é muito pior do que o palácio deixa transparecer. “[o rei] simplesmente não está à altura da tarefa de administrar sua família rebelde, os interesses comerciais da coroa e de cumprir os deveres diários da monarquia”, continuou. Na tarde desta sexta-feira (22/3), Kate Middleton foi à público comunicar que também foi diagnosticada com câncer e se encontra no início do tratamento com quimioterapia. De acordo com a BBC de Londres, Charles afirmou estar orgulhoso da Nora por sua coragem.