Ribeirinhos matam jacaré após tentativa de ataque a embarcação em Sena Madureira; veja o vídeo

Ribeirinhos que navegavam pelo Rio Caeté vivenciaram um momentos de tensão na manhã deste domingo (17) quando um jacaré-açu, com mais de 5 metros de comprimento, tentou atacar uma embarcação que navegava pelo manancial.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem relatando o ocorrido. Nas imagens, o homem aponta para as marcas de mordida deixadas pelo animal na lateral da canoa. “Olha aqui onde ele mordeu. Olha o tamanho do maluco que está ali no seco”, afirma.

No decorrer do vídeo, o jacaré-açu é avistado inerte, aparentemente abatido com um tiro de arma de fogo na região da cabeça.