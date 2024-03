Rio de Janeiro registra 4 mortos em meio a chuva intensa nesta sexta

Quatro pessoas morreram no Rio de Janeiro, vítimas das chuvas intensas desta sexta (22/3) em todo o estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho de “grande perigo” para todos os municípios fluminenses, além de cidades de São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, foram atendidas 56 ocorrências relacionadas a chuvas nesta sexta no estado do Rio. Os chamados são para questões como corte de árvores, deslizamento de terra, desabamentos e inundações.

Petrópolis, na região serrana do Rio, é a cidade mais afetada pelo temporal. Uma casa desabou em decorrência de deslizamento de terra, seis pessoas foram soterradas, quatro foram resgatadas com vida e duas estão desaparecidas. Três vidas foram perdidas no município, mas não há detalhamento sobre as circunstâncias das mortes.

Veja situação na cidade histórica:

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), está em Petrópolis para acompanhar a situação e o transbordamento do rio Quitandinha. O político decretou, ainda nessa quinta-feira (21/3), ponto facultativo em todo o estado para evitar maiores desastres.

Em Arraial do Cabo, na região dos lagos, um homem morreu depois de ser atingido por um raio, no Pontal do Atalaia. A identidade da vítima não foi divulgada.

O Corpo de Bombeiros empenhou 40 militares especializados em desastres para atuarem nas ocorrências em razão das chuvas. Cães farejadores também participam do resgate de vítimas.

Segundo o governo fluminense, toda a região costeira do estado está sob alerta “alto” de perigo em decorrência da condição meteorológica.