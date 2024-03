Rio Juruá segue subindo e já desabriga as primeiras famílias em Cruzeiro do Sul; veja a situação

O Rio Juruá continua subindo já alcança as primeiras famílias em Cruzeiro do Sul. Na medição realizada às 6h deste sábado (2), pela Defesa Civil, o manancial atingiu a marca de 13,56 metros. Ao todo, as águas já afetam quase sete mil pessoas em todo o município.

As primeiras famílias a serem retiradas de suas residências foram levadas para a Escola Municipal Corazita Negreiros, no bairro do Remanso. Pelo mens 2.650 famílias já foram atingidas pelas águas do Rio Juruá, no entanto, sem necessidade de sair de suas casas até o momento.

Cerca de 12 bairros e nove comunidades rurais foram afetados pela enchente, são eles: Lagoa, Várzea, Saboeiro, Cruzeirinho, São Salvador, Manoel Terças, Beira Rio, Várzea, Remanso, Cobal, Miritizal e Olivença. Já as comunidades rurais são Laguinho, Florianópolis, Tapiri, Valparaíso, Boca do Môa, Mirim, Praia Grande, Estirão do Remanso e Estirão do São Luiz.

Cinco escolas municipais foram designadas para abrigar as famílias, são elas: Margarida Pedreira, localizada no Bairro da Cobal; Thaumaturgo de Azevedo, no Bairro do Alumínio; Corazita Negreiros, situada no Telégrafo; Marcelino Champagnat, no João Alves; e Irmã Diana, no Bairro Cruzeirinho Novo.

Além disso, a prefeitura disponibilizou uma equipe, 10 caminhões e 15 barcos para socorrer as famílias em meio à enchente do Rio Juruá. Mais de 130 pessoas estão preparadas para atuar nos trabalhos de auxílio às famílias.