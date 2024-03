Saiba quais bairros estão com abastecimento de água comprometido após balsa da ETA ser arrastada

Na noite da última terça-feira (5), por volta de 19h, uma balsa de captação da Estação de Tratamento de Água (ETA) II virou em decorrência do aumento do nível do Rio Acre e da força da correnteza. Uma equipe foi direcionda para concluir a manutenção e reestabelecer 80% da capacidade de captação, segundo o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb).

O abastecimento de água na capital começa a ser normalizado a partir desta quinta-feira (7), segundo a assessoria do órgão. “Devido a esse outro problema, haverá um atraso maior no restabelecimento do sistema. A prefeitura está trabalhando arduamente neste período de enchente visando à manutenção na distribuição de água na casa da população”, disse.

Segundo o Saerb, o Segundo Distrito, Horto, parte alta da capital serão afetadas, além do Centro, que terá atraso de, aproximadamente, 6 horas. Veja a lista de bairros que compõem essas regionais:

Bairro Placas

Raimundo Melo

Reserva do Bosque

Bairro Novo Cruzeiro

Rua Joaquim Macedo

Oscar Passos ll e lll

Adalberto Sena

Xavier Maia

Wanderley Dantas

Lot Céu Azul

Conj Solar

Conj Procon

Vila Ivonete

Conquista

Manoel Julião

Nova Estação

Geraldo Fleming

Jardim América

Avenida Antônio da Rocha Viana, até a Afeletro

Conj Vilage

Parte da Av. Getúlio Vargas, até a escola Lourenço Filho

Já a regional abaixo, terá apenas um atraso. Confira: