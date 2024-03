Sammy Barbosa concorre com outros 40 nomes na disputa pela vaga de ministro do STJ

O nome do procurador de Justiça Sammy Barbosa Lopes, do Ministério Público do Estado do Acre (MP/AC), já está sob a análise para ser encaminhado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma possível nomeação como ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), numa de duas vagas abertas com aposentadorias compulsórias das ministras das Laurita Vaz e Assusete Magalhães.

O nome de Sammy Barbosa chegou ao Palácio do Planalto na sexta-feira (15), junto com as duas listas com os candidatos às duas vagas no órgão abertas. É a segunda vez que Sammy Barbosa concorre ao cargo.

O Ministério Público (MP) e os seis Tribunais Regionais Federais (TRFs) poderiam enviar os nomes dos indicados até as 23h59 de sexta. Ao todo, o STJ recebeu 41 indicados pelo Ministério Público — por meio de lista elaborada em conjunto pelo Ministério Público Federal (MPF) e pelos MPs estadual e distrital — e 17 indicados pelos seis TRFs.

Só os Ministérios Públicos do Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e Tocantins não tiveram interessados para concorrer a uma das cadeiras do STJ. Ainda não há data marcada para a sessão do plenário do Superior Tribunal de Justiça, que vai formar as duas listas tríplices que serão encaminhadas para decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Veja a lista completa do MP:

— MPF:

. Raquel Elias Ferreira Dodge, subprocuradora-geral da República

. Hindenburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho, subprocurador-geral da República

. Carlos Frederico Santos, subprocurador-Geral da República

. Celso de Albuquerque Silva, subprocurador-Geral da República

. Artur de Brito Gueiros Souza, subprocurador-Geral da República

. Maria Cristina Simões Amorim Ziouva, procuradora regional da República

— MP/AC:

. Sammy Barbosa Lopes, procurador de Justiça

— MP/AL:

. Maria Marluce Caldas Bezerra, procuradora de Justiça

. Walber José Valente de Lima, procurador de Justiça

— MP/AM:

. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, promotor de Justiça

. Leda Mara Nascimento Albuquerque, promotora de Justiça

— MP/BA:

. Lívia Maria Santana e Sant’Anna Vaz, promotora de Justiça

. Roberto de Almeida Borges Gomes, promotor de Justiça

. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves, procuradora de Justiça

— MP/CE:

. Alexandre Pinto Moreira, promotor de Justiça

— MP/DF:

. Eunice Pereira Amorim Carvalhido, procuradora de Justiça

. Flávio Augusto Milhomem, promotor de Justiça

José Eduardo Sabo Paes, procurador de Justiça

— MP/GO:

. Benedito Torres Neto, procurador de Justiça

Ivana Farina Navarrete Pena, procuradora de Justiça

— MP/MA:

. Ana Luiza Almeida Ferro, promotor de Justiça

. Cássius Guimarães Chai, promotor de Justiça

— MP/MT:

. Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça

. José Antônio Borges Pereira, procurador de Justiça

— MP/MG:

. Júlio César Teixeira Crivellari, promotor de Justiça

. Leonardo Barreto Moreira Alves, promotor de Justiça

— MP/PA:

. Cézar Augusto dos Santos Mota, promotor de Justiça

. Sintia Nonata Neves de Quitanilha Bibas Maradei, promotora de Justiça

. Evandro de Aguiar Ribeiro, promotor de Justiça

— MP/PR:

. Maria Aparecida Mello da Silva Losso, promotora de Justiça

— MP/PE:

. Ivo Pereira Lima, promotor de Justiça

. Paulo Henrique Queiroz Figueiredo, promotor de Justiça

— MP/PI:

. Flávia Gomes Cordeiro, promotora de Justiça

— MP/RN:

. Érica Verícia Canuto de Oliveira Veras, promotora de Justiça

. Paulo Roberto Andrade de Freitas, promotor de Justiça

— MP/RO:

. Alzir Marques Cavalcanti Junior, procurador de Justiça

. Adilson Donizete de Oliveira, promotor de Justiça

— MP/SP:

. Leandro Pereira Leite, procurador de Justiça

. Henrique Lucas de Miranda, procurador de Justiça

— MP/SE:

. Fábio Viegas Mendonça de Araújo, promotor de Justiça

. Luis Fausto Dias de Valois Santos, promotor de Justiça