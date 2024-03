Sete pessoas estavam a bordo de avião que caiu no Acre; piloto está em estado grave

Um avião de pequeno porte, modelo Cessna Skyline, estava com 7 pessoas a bordo, sendo quatro homens e três mulheres. O avião caiu a 1 km da cabeceira da pista de Manoel Urbano, na manhã desta segunda-feira (18). As informações foram confirmadas pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom) e Polícia Militar.

O avião estava saindo de Manoel Urbano com destino à Santa Rosa do Purus. Informações preliminares apontam para a morte do empresário peruano Sidney Estuardo Hoyle Vega. O piloto, identificado como Roner Mendes, estaria em estado grave. O local do acidente é de difícil acesso e os militares ainda estão na área.

Os feridos estão sendo levados para o hospital de Manoel Urbano, onde devem passar por avaliação e possível remoção, caso necessário pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), segundo uma nota publicada pelo Governo do Estado.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA:

