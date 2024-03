Sicredi disponibiliza R$ 100 mil em donativos para famílias atingidas por enchentes no Acre

O Sicredi anunciou nesta quarta-feira (13), a doação direta de R$ 100 mil em cestas básicas e outros itens emergenciais para oito cidades acreanas atingidas pelas enchentes que deixaram milhares de pessoas afetadas em todo o estado.

O apoio financeiro será revertido em alimentos, materiais de limpeza e água mineral. De acordo com a gerente da agência Sicredi Bosque, Vanessa Miranda, as cidades que receberão o maior percentual de doações são Rio Branco e Brasiléia, em razão da grande quantidade de pessoas atingidas pela enchente do Rio Acre. Um levantamento está sendo realizado para determinar as regiões mais afetadas.

“Essa é uma forma de devolver para população um pouco do nosso trabalho. Sabemos o quanto é devastador esse momento emergencial de alagação. O estado como um todo sofre, as famílias atingidas, e a economia local é impactada. Esse é um modo de estarmos contribuindo para a região na qual estamos inseridos”, explica.

As demais cidades que receberão as doações são Epitaciolândia, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul e Boca do Acre.

O valor foi retirado do Fundo Social do Sicredi, iniciativa que destina parte dos resultados da cooperativa para projetos de interesse coletivo, voltados à saúde, educação, cultura, esporte, meio-ambiente e segurança.

“O Sicredi, todos os anos reserva uma parte percentual de seus resultados para o fundo social. Esse fundo tem como principal objetivo apoiar a economia local na região onde atua. Ano passado destinamos quase R$ 2 milhões para apoiar ações em nossa região de atuação”, destacou Vanessa.

O fundo social do Sicredi também apoia uma ampla variada de projetos, como por exemplo, construção ou reforma de escolas, creches, promoção de eventos culturais e esportivos, programas de captação profissional, iniciativas empreendedoras, dentre outros.

Em 2023, a cooperativa apoiou com seu fundo social, cerca de 99 entidades diferentes, impactando positivamente em diversas áreas da sociedade.