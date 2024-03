O Corpo de Bombeiros do Acre precisou resgatar uma sucuri de aproximadamente 3 metros em uma rua da região do bairro Tropical, atingida pela cheia do Igarapé São Francisco, em Rio Branco.

Em um vídeo divulgado pelo site Ac24horas, é possível ver que os moradores precisaram amarrar o animal até a chegada do resgate, laçada por uma corda. Ainda no vídeo, o popular que gravou a cena relata que a cobra teria acabado de comer outro animal.

Veja: