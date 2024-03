Surge 3ª via em Sena: MDB e Republicanos anunciam nomes para disputa por Prefeitura

No cenário político de Sena Madureira, uma reviravolta agita a corrida eleitoral para a Prefeitura, com o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) anunciando oficialmente sua entrada na disputa. Em uma entrevista exclusiva concedida à reportagem do Grupo Radar 104, o líder do partido na Assembleia Legislativa, deputado estadual Tanísio Sá, revelou os detalhes da estratégia que marcará o pleito municipal.

O MDB lançará nas próximas eleições os candidatos Elvis Dany, atual vereador, e Raimundo Sales, ex-deputado estadual, como postulantes aos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente. Essa aliança também conta com o apoio do Partido Republicano Democrático (PRD), consolidando assim uma terceira via na disputa eleitoral.

O deputado Tanísio Sá enfatizou que o lançamento da pré-candidatura está programada para acontecer nos próximos dias, em um evento em Sena Madureira. “Já estamos elaborando um plano de governo para Sena Madureira”, destacou Sá.

Esse movimento político surge em um momento em que o MDB não conseguiu encaixar seus candidatos nem no bloco de apoio a Gerlen e nem ao grupo liderado por Mazinho Serafim. Segundo informações, 14 candidatos a vereador estarão disputando vagas na aliança de apoio a Elvis e Raimundo Sales.