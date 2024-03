Técnico em eletrônica escapa da morte após tentativa de homicídio no Segundo Distrito

Um tentativa de homicídio foi registrada na noite desta quinta-feira (7) no bairro Bom Jesus, no Segundo Distrito de Rio Branco (AC). Jonata da Costa Moura, um técnico em eletrônica de 25 anos, estava acompanhado de sua esposa, Vanessa, retornando para casa após uma visita ao Shopping. No entanto, um telefonema de uma amiga, identificada como Regiane, alertou Jonata para não voltar para casa, antes de desligar abruptamente. Desconfiado, Jonata decidiu apenas buscar seus filhos e algumas roupas em casa antes de tomar qualquer decisão.

O casal, ao passar por um cruzamento, foi surpreendido por uma dupla em uma moto Honda vermelha. Vanessa percebeu o perigo iminente e pulou da garupa, enquanto um dos criminosos sacou uma arma e disparou três tiros em direção a Jonata. Por sorte, o técnico conseguiu escapar dos disparos e fugiu do local. Os atiradores, logo após o ocorrido, fugiram sem deixar rastros.

Jonata sofreu um ferimento no braço esquerdo e Vanessa imediatamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ambulância 06 foi enviada para prestar socorro, e Jonata foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi estabilizado. Ele deverá passar por um procedimento cirúrgico para a retirada do projétil que ficou alojado no braço.

Vanessa relatou à imprensa que vem sofrendo ameaças da ex-mulher de Jonata, conhecida como Baronesa, que tem supostas ligações com facções criminosas atuantes no estado do Acre. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).