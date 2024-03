Todos os setores do Detran passam a funcionar em novo prédio de Rio Branco; entenda

O Departamento Estadual do Acre (Detran/AC) informou que a partir do dia 01 de abril, todas as sedes do órgão vão passar a funcionar no antigo prédio da FAAO, na Estrada Dias Martins.

“O prédio da antiga FAAO, na Estrada Dias Martins, vai reunir todos os setores da autarquia estadual de trânsito. Atendimentos e administração do órgão funcionarão no mesmo lugar ”, disse a assessoria do Detran.

O órgão explicou ainda que está realizando os últimos ajustes para a mudança e, até a próxima quarta-feira (27) tudo continua como está.

O Detran informou que o prédio tem um espaço mais amplo e agradável. Além disso, o estacionamento será liberado para quem vier transferir um veículo ou renovar a habilitação, por exemplo.