No ano passado, o repórter do Multishow alegou que a participação de Luísa Sonza no show de Demi Lovato foi uma “batalha de gritos”.

“A gente já sabia que a Demi sabia gritar. Luísa Sonza gritou mais alto e a Demi Lovato gritou mais alto ainda. A gente viu uma batalha de gritos. Eu espero que minha audição esteja bem”, disse na ocasião. Agora, Luísa Sonza lembrou do repórter durante uma entrevista e rebateu: “Foi você que falou que eu gritava? Ele falou que eu e a Demi só gritava. Você vai ver eu gritando muito mais ainda”. Para ver o vídeo CLIQUE AQUI