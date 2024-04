Confusão durante visita íntima termina com detentos feridos no presídio Francisco de Oliveira Conde

Uma confusão de grandes proporções marcou a manhã deste domingo (31) no presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC) em Rio Branco (AC). O tumulto ocorreu no pavilhão A da unidade, deixando detentos feridos.

Segundo relatos, a briga teve início durante o banho de sol, com a maioria dos presidiários do pavilhão A presentes. Durante o conflito, Elivan Verus da Silva, de 40 anos, foi alvo de agressões brutais, sofrendo socos e chutes na região do rosto. Como resultado, ele fraturou o nariz e apresentou hematomas nas costas, abdômen e peito, além de um traumatismo crânioencefálico leve.

O detento Atalo Freds Morais da Silva, de 27 anos, também foi vítima de agressões físicas, além de ter sido atingido por um tiro de borracha na cabeça, resultando em um corte profundo no couro cabeludo. Outros sete detentos do pavilhão A também sofreram escoriações durante o tumulto.

. Após a situação ser controlada, uma equipe de socorristas foi acionada e prestou os primeiros socorros a Elivan, que foi posteriormente encaminhado ao Pronto Socorro da capital com múltiplos hematomas e ferimentos graves no rosto e na cabeça.

Elivan Verus da Silva possui um extenso histórico criminal, acumulando mais de 60 anos de condenação. Suas acusações incluem tentativa de homicídio contra um Policial Militar do BOPE em 2014, o assassinato do Delegado de Polícia Civil Antônio Carlos no mesmo ano, além do homicídio de Janaína Nunes Costa a facadas e uma tentativa de homicídio contra sua ex-namorada, que também é sua mãe.

O caso levanta questões sobre a segurança e a gestão do sistema prisional, bem como a necessidade de medidas para evitar conflitos entre os detentos, garantindo a integridade física e psicológica de todos os envolvidos.