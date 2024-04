Adailton Cruz Comemora a Anexação do IGESAC ao Quadro da SESACRE

Nesta sexta-feira (12), o Deputado e presidente do COREN AC, Adailton Cruz, expressou sua satisfação diante da decisão judicial que consolidou a anexação dos servidores do IGESAC ao quadro da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE).

Em um momento de grande alegria e alívio para os profissionais de saúde, especialmente aqueles vinculados ao Instituto de Gestão de Saúde do Acre (IGESAC), o Deputado Cruz destacou a importância da certidão de trânsito em julgado que põe fim à incerteza sobre o futuro desses trabalhadores.

“Ontem, tivemos ciência da certidão de trânsito em julgado da ADI que pretendia tornar inconstitucional a lei que anexa os servidores do antigo pró-saúde à SESACRE. Hoje, você servidor em saúde do IGESAC pode comemorar, seu emprego está garantido”, afirmou o Deputado Adailton Cruz.

Agradecendo a todos os profissionais de saúde que se uniram ao longo dos anos em prol dessa causa, o Deputado reconheceu o esforço conjunto para garantir o sustento e a estabilidade dos trabalhadores.

“Quero agradecer a todos os trabalhadores que lutaram conosco ao longo dessas décadas para que fosse garantido o seu pão de cada dia”, acrescentou.

Além disso, o Deputado Cruz estendeu seus agradecimentos aos apoiadores e sindicatos que nunca desistiram de lutar por esse dia. Ele reconheceu a importância da persistência e da união para alcançar esse objetivo tão almejado.

Essa decisão representa um marco significativo para a estabilidade e o reconhecimento dos profissionais de saúde no Estado do Acre, garantindo-lhes segurança no emprego e a certeza de poderem continuar servindo à população com dedicação e empenho.