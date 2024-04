Após ser assaltada, acreana que mora nos EUA desabafa nas redes e culpa ‘esquerdistas’

Edilaine Germini, acreana natural do município de Brasileia, foi assaltada em Chicago, EUA, nesta sexta-feira (26). Ela compartilha vlogs cotidianos de sua vivência como acreana vivendo em um país estrangeiro, tendo um de seus vídeos viralizado no começo do ano. Na sua rede social, Germini revela que dará um tempo nas postagens após o ocorrido.

“Eu fui assaltada quando voltava do trabalho. Foi horrível e não estou preparada para falar sobre disso […] Isso foi em Chicago, dentro do metrô! Tomem cuidado!”, desabafou.

Logo após, a acreana compartilhou diversos vídeos nos stories, nos quais ela cita que “isso que vem acontecendo com estados esquerdistas, que defendem bandido e julgam a polícia”. Além de escrever que “quem defende bandido, é bandido também”, ela publicou um vídeo do ex-presidente Donald Trump, em que ele afirma:

“Nós vamos acabar com essa onda de saques e roubos. É muito simples: Se você roubar uma loja, pode ter certeza que tomará tiro ao sair daquela loja”.

Confira os stories na íntegra: