Bittar sela apoio do União Brasil a Bocalom e diz que partido vai indicar vice do prefeito

Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (5), na sede do PL, na capital acreana, o senador Marcio Bittar selou o apoio do União Brasil à reeleição do prefeito Tião Bocalom (PL) nas eleições deste ano para a prefeitura de Rio Branco.

A coletiva teve a presença do presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, e do deputado federal Rodrigo Rueda.

Em sua fala, o senador Marcio Bittar revelou que o União Brasil irá indicar o vice de Bocalom.

“Não tinha outra coisa a se fazer, que não fosse apoiar a pré-candidatura do Bocalom, já que estamos vendo que a esquerda está tentando se levantar no Acre. O nome para impedir isso é o do Bocalom. E como combinado, o União Brasil vai incidir o vice”, revelou.

O prefeito Tião Bocalom, por sua vez, afirmou que se sente seguro com relação à parceria firmada.

“Essa parceria entre o PL, meu partido agora, e o União Brasil me deixa seguro para enfrentar essa eleição. Temos uma boa base de vereadores e vamos em direção à reeleição, agradeço ao Bittar por esse apoio”, disse.