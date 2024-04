Cara de Sapato se manifesta após Justiça rejeitar denúncia de assédio

Nesta segunda-feira (9/4), Antônio Cara de Sapato usou as redes sociais para se manifestar sobre a acusação de importunação sexual contra Dania Mendez, que aconteceu após uma das festas do BBB23, no ano passado, enquanto ainda estava confinado no reality da TV Globo. Os dois foram expulsos do programa, depois da produção entender que as regras foram violadas por eles.

“Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus”, escreveu o lutador de MMA em um story do Instagram.

A Justiça rejeitou a denúncia feita pelo Ministério Público do Estado (MPRJ), em abril do ano passado. O órgão ainda pode recorrer da decisão. O inquérito, registrado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, indiciou Sapato e MC Guimê, que foi apontado por ter passado a mão no bumbum da moça.

Na setença, de acordo com G1, o juiz Aylton Cardoso Vasconcellos, da 2ª Vara Criminal de Jacarepaguá, ressaltou que a vítima não foi ouvida antes da queixa. “Embora a Lei 13.718, de 2018 ter passado a permitir a deflagração de ação penal pública incondicionada em relação ao delito descrito na denúncia não significa de modo algum que a persecução penal possa ter início sem que a vítima seja ouvida ou de forma indiferente à sua vontade”, alegou o magistrado.

Na ocasião da denúncia, o MPRJ chegou a oferecer um acordo de não persecução penal, onde Sapato e Guimê teriam que confessar o crime. A defesa de Antônio recusou e decidiu seguir com a ação:

“Estamos comemorando a decisão de hoje, em que a Justiça finalmente reconhece que os elementos essenciais ao crime de importunação sexual não estão presentes”, disse Ricardo Sidi, advogado do atleta.

José Estevam Macedo de Lima, que responde por MC Guimê, não se pronunciou sobre o assunto.