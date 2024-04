Colisão na BR-364 deixa um ferido após veículo invadir preferencial e colidir com carreta; vídeo

Na tarde deste domingo (07), um grave acidente foi registrado nas proximidades do km 06 da BR-364, sentido Rio Branco a Porto Velho. Segundo relatos obtidos no local, por volta das 15 horas, uma carreta carregada de pedras, conduzida por José Carlos Inácio Gonçalves, 51 anos, seguia no sentido Porto Velho a Rio Branco quando, de forma inesperada, um veículo modelo Corsa Classic de cor cinza, dirigido por Paulo Victor dos Santos, 22 anos, teria invadido a preferência, resultando em uma colisão frontal.

No momento do impacto, Paulo Victor estava sozinho no veículo, e o Corsa Classic sofreu danos graves, com parte do carro ficando completamente destruída. Testemunhas que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para o local. Os socorristas prestaram os primeiros socorros e, devido à gravidade do acidente, solicitaram apoio da ambulância de suporte avançado.

Paulo Victor foi entubado e estabilizado ainda no local, sendo posteriormente transportado para o Pronto Socorro de Rio Branco em estado estável. O médico plantonista da equipe avançada do Samu, Dr. Jonatha Santiago, informou que a vítima apresentava algumas escoriações no tórax e necessitava de avaliação mais aprofundada, mas estava consciente e orientada.

A Polícia Rodoviária Federal compareceu rapidamente ao local do acidente para realizar o isolamento da área e os procedimentos periciais necessários.