Como ver mensagem apagada do WhatsApp? Conheça truque e app

As mensagens apagadas do WhatsApp por outros contatos não podem ser visualizadas por meio do próprio mensageiro. A função de excluir uma mensagem após o envio foi criada para preservar a privacidade dos usuários e facilitar a correção de erros. No entanto, celulares Android contam com um recurso que permite driblar essa limitação e descobrir o que outros contatos enviaram e se arrependeram depois. Com a função “Histórico de notificações” ativada, o usuário do smartphone consegue acessar todas as notificações recentes de seus aplicativos, incluindo as mensagens do WhatsApp.