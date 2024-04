Corpo de Bombeiros é acionado para combater grave incêndio em residência em Cerejeiras

O corpo de bombeiros do município de Cerejeiras (RO) foi acionado por volta das 17h deste domingo (7) para combater um incêndio em uma residência localizada na Rua Maranhão nº. 717, bairro Eldorado.

Havia duas pessoas no cômodo que se iniciou o sinistro, sendo uma do sexo feminino e a outra do sexo masculino. A mulher sofreu apenas queimaduras de primeiro grau, quanto o homem sofreu graves lesões pelo corpo. Ambas as vítimas foram conduzidas por terceiros até o Hospital São Lucas, onde a moça foi medicada e liberada e o rapaz foi transferido para UTI do Hospital Regional de Vilhena, em razão da gravidade dos ferimentos.

Foi apurado que haviam ainda 3 crianças na casa, que não sofreram nenhum ferimento porque foram acolhidas por vizinhos.

Três cômodos foram totalmente destruídos pelo fogo e o Corpo de Bombeiros realizou o rescaldo com o gasto total de 1 mil litros de água. A origem e as circunstâncias do incêndio vão ser apuradas.