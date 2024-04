De volta ao grupo de Republicanos, Thiago Flores vira opção para as eleições de outubro

O deputado federal Thiago Flores anunciou, nesta terça-feira (2), a sua filiação ao partido Republicanos, que tem como um de seus maiores líderes no estado o deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano. Também assinou ficha no Republicanos a ex-primeira-dama, Daiane Krause, esposa de Thiago.

Nos bastidores da política do Vale do Jamari a reaproximação de Flores e Redano indica que o parlamentar federal é uma opção para a disputa da prefeitura em outubro próximo, numa eventual desistência da prefeita Carla (União Brasil) de disputar à reeleição. Flores deixou a prefeitura com alto índice de aprovação, não optando pela reeleição, se elegendo deputado federal pelo MDB em 2022.

Outra análise que começa a ser feita diz respeito a filiação da esposa de Thiago, a também policial civil, Daiane Krause. Sem envolvimento anterior em política de forma direta, Daiane pode surgir como opção de candidatura a vice-prefeita, numa chapa encabeçada pela prefeita Carla. Seriam duas mulheres no mesmo palanque, representando duas forças políticas, contra o ex-vereador Rafael Fera (Podemos), principal adversário, que deve ir para a disputa apoiado em uma liminar da justiça que restabelece seus direitos políticos. Rafael ainda não tem um nome definido como candidato a vice.