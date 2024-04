Deracre leva acesso para famílias da Transacreana e atende mais de 10 ramais

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), executou, esta semana, melhorias de acesso nos ramais Escondido, Beija-Flor, Liberdade, Otacílio, Espalha, dos 10, Terra Nova, Sabóia, Cucuí e Edileuza Menezes.

Em atendimento à solicitação das famílias, o diretor de Desenvolvimento Regional do órgão, Tony Roque, destacou que os trabalhadores atuaram com serviços de raspagem de solo, retirada de atoleiros e limpeza de saídas de águas pluviais.

“São mais de dez ramais elencados, somente em Rio Branco, que têm recebido intervenção do Estado, via Deracre, e o trabalho das equipes visa reparar os pontos críticos das estradas vicinais, que têm sido castigadas pelas fortes chuvas”, relatou.

Foi montada uma força-tarefa que atua na execução de serviços de retirada de atoleiros, desobstrução de leito de pontes e raspagem de solo. Além disso, foi levantada a demanda de ramais que necessitam de ações emergenciais, disponibilidade de pessoas e máquinas pesadas.

Roque ressaltou que os demais locais danificados serão contemplados levando em consideração os pontos mais críticos. Os serviços são emergenciais e, após a intervenção inicial, serão necessárias obras complementares para a conclusão dos trabalhos gerais de manutenção das estradas vicinais.

“Devido ao inverno rigoroso, o Deracre adotou um cronograma de trabalho e serviços voltados totalmente para atender às demandas emergenciais, mas as chuvas têm dificultado a execução dos serviços”, disse.

O trabalho nos ramais é contínuo e visa garantir o trânsito da população e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado.