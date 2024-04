Eagles x Packers: conheça a história, saiba os astros e o que valerá observar no jogo da NFL no Brasil

A grande notícia para os fãs brasileiros de futebol americano se confirmou ontem, quando a NFL anunciou que o Green Bay Packers será o adversário do Philadelphia Eagles no primeiro jogo da liga a ser realizado no país. No dia 6 de setembro, as equipes se enfrentarão na Neo Química Arena, em São Paulo, mas as expectativas já estão sendo criadas há meses. Afinal, além de ser uma partida da temporada regular, envolverá duas equipes que estiveram nos últimos playoffs, contam com grandes nomes em seus elencos e muita torcida no Brasil.