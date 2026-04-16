Cruzeiro do Sul abre Jogos Escolares na próxima quinta-feira

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (SEMEEL), realiza no próximo dia 23 de abril, quinta-feira, às 9h, no Ginásio Jader Machado, a cerimônia oficial de abertura dos Jogos Escolares 2026 da Zona Urbana, marcando o início da maior celebração esportiva estudantil do município. Com a participação de aproximadamente 30 escolas, a edição deste ano já reúne mais de 1.350 estudantes na competição, que irão disputar modalidades coletivas e de dupla.

Os Jogos Escolares irão contemplar duas categorias: infantil, com estudantes de 12 a 14 anos, nascidos em 2012, 2013 e 2014, e juvenil, com jovens de 15 a 17 anos, nascidos em 2009, 2010 e 2011.

De acordo com o planejamento da SEMEEL, por meio da Diretoria de Esporte, o cronograma será realizado por etapas, iniciando pela categoria juvenil e, somente após a conclusão total desta fase, terá início a categoria infantil, garantindo melhor organização e aproveitamento dos espaços esportivos.

As modalidades em disputa nesta fase incluem basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia, reunindo equipes de diversas escolas da rede.Paralelamente às competições coletivas, seguem abertas até o dia 22 de abril as inscrições para as modalidades individuais, ampliando as oportunidades de participação.

Estão sendo ofertadas vagas para atletismo, ciclismo, taekwondo, jiu-jitsu, badminton, tênis de mesa, xadrez, natação e ginástica rítmica, reforçando o compromisso da gestão municipal com a diversidade esportiva e a inclusão dos jovens em diferentes práticas.

A secretária municipal de Educação, Esporte e Lazer, Rosa Lebre, destacou a importância do evento para o fortalecimento da educação e do esporte no município. “Os Jogos Escolares são mais do que competições. Eles representam oportunidades de aprendizado, convivência e crescimento para nossos estudantes. É um momento em que a escola se conecta com valores essenciais para a formação cidadã”, afirmou.

O diretor de Esporte, Gilvan Ferreira, ressaltou o trabalho de organização e o impacto da iniciativa. “Estamos preparando uma grande abertura e uma competição estruturada, valorizando cada participante. Os Jogos são um celeiro de talentos e um incentivo direto à prática esportiva”, enfatizou.

O prefeito Zequinha Lima também reforçou o compromisso da gestão com políticas públicas voltadas à juventude. “Investir no esporte é investir no futuro. Os Jogos Escolares mostram o quanto acreditamos no potencial dos nossos jovens e na força da educação aliada ao esporte como instrumento de transformação social”, destacou.

A solenidade de abertura contará com o desfile das delegações, presença de autoridades, professores, familiares e torcidas.