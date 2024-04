“Enem dos Concursos”: 80% dos inscritos têm entre 20 e 44 anos

Candidatos entre 20 e 44 anos representam 80,3% do total de inscritos no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), o “Enem dos Concursos”, segundo dados apresentados nesta terça-feira (9/4) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). São 821.523 inscrições dentro dessa faixa etária, ou seja, 38,3% no universo total de candidatos (2.144.397).

Os dados — complicados pela Fundação Cesgranrio, que vai aplicar o concurso — comprovam o alto grau de interesse dos grupos de jovens e adultos com menos de 45 anos em integrar os quadros federais.

As provas serão aplicadas no primeiro domingo de maio, dia 5, de forma simultânea, em 228 cidades. Os candidatos disputarão as 6.640 vagas oferecidas no maior processo seletivo para o serviço público da história do país.

Confira os horários de abertura e fechamento dos portões e duração das provas

O resultado preliminar das provas objetivas será divulgado em 3 de junho; e o definitivo, em 30 de julho. Por fim, a convocação para a posse dos aprovados está prevista para 5 de agosto.

Segmentação

A maior expressividade no Concurso Unificado envolve candidatos entre 25 e 34 anos. São 821.523 inscrições dentro dessa faixa etária, ou seja, 38,3% do total de candidatos (2.144.397). O índice de inscritos nesse segmento é superior à parcela de brasileiras e brasileiros com essa idade na composição da pirâmide etária do país. Conforme dados do Censo 2022, cidadãos entre 25 e 34 anos representam 15,24% do total da população brasileira.

Nesse grupo de candidatos, com idade entre 25 e 34 anos, a fatia feminina é majoritária, com 462.377 mulheres inscritas (56,3%); ante 359.146 homens inscritos (43,7%). Os números estão alinhados ao perfil geral do CPNU: 56,2% de mulheres e 43,8% de homens.

O segundo maior grupo de inscritos, considerando o critério de faixas etárias, envolve concorrentes entre 35 e 44 anos: 556.948 candidatos, ou seja, 26% do total. Também é uma parcela superior ao da pirâmide etária do último Censo, na qual esse grupo corresponde a 15,87% da população brasileira.