Erosão na cebeceira da ponte do Rio Tarauacá aumenta riscos de acidentes e preocupa moradores

A população da cidade de Tarauacá, no interior do Acre, está bastante preocupada em face de uma nova erosão constatada na ponte sobre o Rio Tarauacá que liga o município ao restante do Estado. O problema se deu na cebeceira da ponte e a cada dia que passa se agrava ainda mais.

Os motoristas que viajam de Cruzeiro do Sul para Rio Branco ou vice-versa precisam redobrar os cuidados para evitar acidentes. A situação é tão complicada que, no momento, só é possível passar um carro por vez no local do desbarrancamento.

Diante da situação adversa, os moradores estão cobrando as devidas providências junto ao Governo Federal, via DNIT. A preocupação é que a erosão aumente mais ainda e provoque o isolamento da região.