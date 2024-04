Gianecchini se declara pan e rebate críticas por viver drag no teatro

Reynaldo Gianecchini foi confirmado como protagonista do musical Priscilla, a Rainha do Deserto, uma adaptação do filme de 1994 que se estabeleceu como um marco da cultura LGBQTIAPN+, em especial do movimento artístico das drag queens. Em entrevista ao jornal O Globo, o ator rebateu as críticas sobre viver uma drag no teatro e falou sobre sua sexualidade.

“Essa temática sempre me interessa, apesar de um monte de gente me criticar e falar que não represento nenhuma sigla nem nunca fiz nada pela comunidade. As pessoas esquecem que eu já falei que sou pansexual, que já tive romances com homens e mulheres. Dizem: ‘Por que ele não sai logo do armário?’. O que mais querem? Detalhes da minha vida íntima? Não vão ter”, disse Gianecchini.

O ator ainda garantiu que apesar de se definir como panssexual, não gosta de se limitar a uma sigla. “Agora, a liberdade de você ser quem você é e explorar a sua sexualidade sem vergonha, isso tudo uma hora eu senti vontade de falar. É importante, e eu quis comprar essa briga. Eu sou uma das letrinhas da sigla, eu me defino como pansexual. Se é que dá para definir. Dá vontade de não definir nada, sou aberto a tudo”, ressalta.