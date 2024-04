Gracyanne teria vivido “paixão avassaladora” com empresário de Belo

Ao que tudo indica, o personal Gilson de Oliveira não foi o único homem com quem Gracyanne Barbosa se envolveu durante o casamento com Belo. Segundo Leo Dias, o ex-empresário do cantor, Anderson Cavalcanti, mais conhecido como Bambam, teria sido motivo do primeiro término do ex-casal.

Segundo o colunista, Barbosa viveu um romance intenso com Bambam em meados de 2011. O casamento dela com Belo teria chegado ao fim após o cantor descobrir o affair, mas os dois acabaram reatando pouco tempo depois.

Tudo teria acontecido após Belo flertar com a então namorada de Bambam. O namoro dos dois terminou e o empresário investiu em Gracyanne. Eles passaram a se encontrar na academia onde treinavam juntos e teriam vivido uma “paixão avassaladora”.

Amigos próximos de Bambam e Gracyanne afirmaram a Leo Dias que ainda há chances de um romance entre os dois. O casal nunca chegou a assumir que o fim aconteceu por um affair ou qualquer tipo de envolvimento.

Gracyanne assumiu ter vivido um affair com Gilson de Oliveira, seu personal, logo após notícias de que o casamento com Belo havia chegado ao fim circularem em páginas de fofoca. Gilson, por sua vez, prometeu se pronunciar sobre o ocorrido e expôr “toda a verdade”.