Morre aos 85 anos, Chiquinho Arigó, um dos principais nomes da música acreana

O Acre perdeu, no último domingo (14), um dos grandes nomes da música local, Francisco Gomes da Silva, conhecido Chiquinho Arigó. O músico morreu aos 85 anos, no Hospital Santa Juliana, onde estava internado após um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Chiquinho nasceu no dia 24 de julho de 1938 em Ipueiras, no Ceará e chegou ao Acre no ano de 1964.

Chiquinho era um grande músico do Acre e deixa três filhos, Chico Chagas, Graça Gomes e Célia Gomes, e a esposa, dona Geilda.

Segundo informações da família, o corpo está sendo velado na Capela São Francisco, na Rua Isaura Parente, próximo ao antigo Maria Farinha, e será velado às 14h, no Cemitério São João Batista, em Rio Branco.