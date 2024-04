Um motociclista caiu de moto em um viaduto após se assustar com freada de um carro. O acidente ocorreu na noite da última quinta-feira (4) no viaduto da Avenida Rio de Janeiro, bairro Floresta, em Porto Velho (RO).

Segundo testemunhas, o motociclista seguia pela parte abaixo do viaduto, atrás de um carro. Em dado momento, o motorista do veículo freou. Com isso, o motociclista se assustou e perdeu o equilíbrio.

O homem ficou caído ao solo esperando a chegada do Samu.