O que Bolsonaro fez com os R$ 17 milhões que recebeu por Pix

Depois que saiu da Presidência, Jair Bolsonaro ganhou doações de dinheiro de apoiadores, por meio de Pix, que somaram R$ 17 milhões. E o que Bolsonaro fez com o dinheiro?

Segundo Bolsonaro, um terço do valor, em torno de R$ 5,7 milhões, já foi usado para pagar os honorários dos advogados que o defendem.

Bolsonaro disse que fez o pagamento de sua defesa de forma antecipada por receio de que seu dinheiro venha a ser bloqueado por ordem de Alexandre de Moraes. Assim, tem a certeza de que, nesse cenário, o trabalho de seus defensores já vai estar pago.

O restante do dinheiro, cerca de R$ 12 milhões, conforme Bolsonaro tem dito a interlocutores, está aplicado.

Depois de uma campanha de doações a Bolsonaro para pagar multas judiciais, a revelação do montante milionário repassado a ele por Pix de seus apoiadores veio no âmbito da CPI dos Atos Golpistas, em 2023. Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostrou as transferências.