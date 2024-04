Pai do colunista Moisés Alencastro falece aos 87 anos, em Rio Branco

A Associação dos Colunistas Sociais do Acre emitiu uma nota de pesar na noite desta quinta-feira (11) comunicando o falecimento do empresário Themistocles Pereira de Souza, aos 87 anos. Ele era pai do colunista social Moisés Alencastro, do ContilNet. As causas da morte não foram reveladas.

Através de uma nota de pesar, a presidente da associação, Jackie Pinheiro, expressou condolências em nome de todos os associados e da diretoria da entidade. “Externamos nosso sentimento de solidariedade aos familiares, rogando ao Criador que o tenha em uma de suas moradas”, afirmou Jackie na nota oficial.

Veja a nota na íntegra: