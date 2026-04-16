Rio Branco segue sem riscos imediatos de transbordamento, com o nível quase 5 metros abaixo da cota de alerta

O Rio Acre segue apresentando uma redução constante em seu nível na capital acreana. Na medição oficial realizada às 05h27 desta quinta-feira (16), as réguas marcaram 9,12 metros, consolidando uma vazante expressiva de 57 centímetros em comparação ao monitoramento feito no mesmo horário do dia anterior, quando o manancial estava com 9,69 metros.

A descida das águas acompanha a trégua das chuvas na região. Se nas 24 horas anteriores o acumulado havia chegado a expressivos 46,25 mm, o boletim desta manhã aponta um volume de apenas 1,30 mm de chuva acumulada no último período.

Cotas de Referência

Com o recuo acentuado, o Rio Acre se distancia ainda mais dos limites que oferecem preocupação para a Defesa Civil e para a população ribeirinha. Atualmente, o nível está 4,38 metros abaixo da cota de alerta. Confira os indicadores:

Nível Atual: 9,12 metros

Cota de Alerta: 13,50 metros

Cota de Transbordo: 14,00 metros

Cenário Atual

A tendência de vazante é favorecida pela baixa pluviosidade tanto em Rio Branco quanto nas cabeceiras do rio. O sistema de monitoramento permanece ativo, mas o cenário atual é de estabilidade e segurança. A Defesa Civil Municipal continua acompanhando os dados hidrológicos para emitir alertas caso haja mudanças bruscas nas condições meteorológicas.