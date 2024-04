PROMOÇÃO: Azul lança passagens a partir de R$ 355; veja datas e locais

A partir de 4 de outubro deste ano Porto Velho terá voos diretos da Azul para Rio Branco. Nesta mesma data a companhia vai aumentar de 1 para 2 o número de voos sem escalas da capital de Rondônia para Belo Horizonte (Aeroporto de Confins).

A ampliação dos assentos nos voos de Porto Velho para Ji-Paraná também foi anunciada pela empresa. Isso acontece em função da troca de aeronave entre as duas cidades a partir do início de abril. Uma aeronave maior (ATR-72) que transporta até 70 passageiros fará a rota. Os voos são operados aos domingos. O valor das passagens é estimado em R$ 355.

As passagens aéreas dos voos diretos da Azul entre Porto Velho e Rio Branco estão sendo vendidas por R$ 940 para viagem em outubro. A Azul será a única a oferecer voos sem escalas entre as duas capitais. Já quem for viajar pela Azul no segundo semestre deste ano da capital de Rondônia para Belo Horizonte pagará cerca de R$ 1.200.

Essa é uma boa notícia para o consumidor rondoniense que, desde julho do ano passado, enfrenta problemas para se deslocar devido a redução do número de voos e o aumento do valor passagens aéreas.