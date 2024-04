“Resultado de muito trabalho”, celebra Alan Rick a volta dos voos da Azul no Acre

Nesta terça-feira, 09, o Senador Alan Rick (União-AC), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o vice-presidente Institucional da Azul Linhas Aéreas, Fábio Campos, anunciaram que a companhia retomará as operações no Acre, com vendas de passagens iniciando já esta semana.

A informação foi divulgada durante o encontro “Uma saída pacífica para o Brasil”, promovido pelo governo do estado e o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento, no auditório da Uninorte.

Haverá duas decolagens diárias interligando Rio Branco com Rondônia e Minas Gerais, sendo a única rota direta do Acre com a região Sudeste.

“Essa conquista é do povo do Acre e resultado de muito trabalho. Foi uma construção que fizemos diretamente com a Azul ao longo dos últimos meses, com o envolvimento de vários atores, como o governo estado, parlamentares da bancada federal e estadual reforçando a necessidade desse retorno junto aos ministérios e a companhia. Agora, o Acre volta a figurar na rota dos principais destinos nacionais e internacionais, uma vez que fará conexão no BH Airport, antigo aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, que é o segundo maior hub da Azul no Brasil”, celebrou o Senador.

Os voos serão operados por aeronaves Airbus A320, com capacidade para 174 clientes, o que aumentará em 50% a oferta de assentos no aeroporto de Rio Branco.

“Dos pedidos que o senador nos fez, a gente fica feliz em poder atender pelo menos dois deles. Primeiro é que um dos voos faça o trecho Rio Branco – Porto Velho, em voo direto. Então, ele vai passar na capital rondoniense e depois vai à CONFINS que é o nosso hub. O segundo pedido que o senador nos fez foi para que tenhamos voos diurnos. Então, também teremos voos durante o dia para que a população não sofra na madrugada, como o senador relatou que ocorre”, pontuou Fábio Campos.

O primeiro voo sai às 8h45 de Belo Horizonte e chega em Rio Branco às 11h, depois segue em direção a Porto Velho, pousando às 13h55, e retornando para a capital mineira às 14h40 com chegada prevista às 19h05.

Já o segundo voo, decola às 21h40 de Belo Horizonte e chega em Porto Velho às 0h05, depois pousa em Rio Branco às 01h00, retornando para a capital mineira às 01h45 com chegada prevista às 7h40.

Segundo o ministro Silvio Costa Filho, a venda de passagens já começa nesta quarta-feira, 10. A informação foi confirmada pela assessoria da Azul.

“Quero fazer justiça ao senador Alan Rick, que desde o primeiro momento que nós assumimos, ele liderou a bancada, conversando com os deputados federais, nos procurou no Ministério, procurou a presidência da Azul, para que a gente pudesse retomar a aviação e novos destinos aqui para a Rio Banco.” – disse o ministro.

A partir do BH Airport, os passageiros podem fazer conexão com outros 54 destinos, como Brasília, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo, além de voos internacionais como Fort Lauderdale e Orlando, nos Estados Unidos, e Curaçao no Caribe.

“Além de clientes e cargas, nossas aeronaves levam também crescimento sustentável, com o fomento de novos empregos devido à operação; do turismo, com a venda comercial do destino; e, principalmente, do desenvolvimento social para diversas comunidades do entorno das cidades atendidas pela Azul”, afirmou Fábio Campos, vice-presidente da Azul.

Transporte de carga e doações

A pedido do Senador Alan Rick, a Azul vem fazendo voos para o Acre em uma missão solidária, transportando cerca de 140 toneladas de doações da Receita Federal de Guarulhos para Rio Branco. O transporte inclui alimentos, roupas, além de diversos outros insumos, que serão importantes para ajudar a população afetada pelas fortes enchentes, que aconteceram em fevereiro no estado. Os donativos estão sendo entregues ao Ministério Público do Acre.

Com o retorno das operações no Acre, além do transporte de passageiros, a movimentação de cargas será importante para ajudar a economia do estado